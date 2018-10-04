На акцию протеста в Ингушетии вышли около двух тысяч человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МВД Ингушетии насчитало около двух тысяч протестующих в Магасе против установления границы с Чеченской республикой.

"На площади Согласия в Магасе собралось около двух тысяч местных жителей, высказывавших своё отношение к ряду решений республиканского правительства", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель республиканского МВД.

По его словам, общественный порядок на центральной площади столицы республики обеспечивают как полицейские, так и представители других правоохранительных структур. "Во время проведения мероприятия отдельные его участники предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов было произведено несколько выстрелов в воздух. Пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что ситуация на текущий момент стабилизирована и находится под контролем органов правопорядка.

В четверг депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой ". Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

1 октября полиция возбудила два уголовных дела об оскорблении представителя власти по видеообращениям в интернете в связи с установлением границы между Ингушетией и Чеченской республикой.

Во вторник Магасский районный суд на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. У нескольких активистов, в том числе у лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Муцольгова, были проведены обыски.