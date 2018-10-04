Евкуров назвал закон о границе с Чечней способом избежать кризисов в будущем

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что принятие республиканских законов об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой позволит избежать кризисов в будущем.

"Действия двух глав (Чечни и Ингушетии - ИФ) необходимо расценить как шаг к дальнейшему созиданию, братству и добрососедству, миру и спокойствию. Это поможет избежать кризисов в будущем. Ни одного сантиметра или метра земли друг другу мы не передавали, не отдавали, не уступали. Мы пошли по пути границы, сложившейся в 1990-х годах", - заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров, обращаясь к ингушскому народу.

При этом он отметил, что прежде чем принимать это решение, учитывалась 26-лентняя история республики, и что отсутствие границы приводило только к постоянной эскалации.

"Мы посмотрели вперед, что может быть дальше без границ, понимая, что дальше может быть еще хуже", - сказал ингушский лидер.

Он отметил, что парламент Ингушетии ратифицировал соглашение, которое было подписано им и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его мнению, сегодня, как никогда, регион нуждаемся во взаимопонимании, взаимодоверии, спокойствии и бдительности.

"Я прошу жителей республики не поддаваться действиям лиц, призывающих к провокациям. Мы должны понять, что мир развивается к лучшему, и не можем противоречить условиям демократического общества. Границы нужны и между соседними домами, и между регионами", - сказал руководитель субъекта.

Ранее Евкуров подписал закон об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.