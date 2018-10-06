После ДТП под Тверью задержали директора компании, отвечающей за безопасность перевозок

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следователи задержали директора ООО "ТрансАвто" в связи со столкновением автобуса и маршрутки в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.

"В настоящее время следователями СКР задержан директор ООО "ТрансАвто", ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в минувшую пятницу при оказании ответственным лицом фрахтовщика ООО "ТрансАвто" услуг по организованной перевозке людей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на 24 километре автодороги "Тверь-Ржев" в Тверской области, водитель, управлявший микроавтобусом марки "Форд Транзит" нарушил ДТП и врезался в автобус "Лиаз".

Согласно информации СКР, в результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли 13 человек, из них 12 пассажиров микроавтобуса марки "Форд Транзит" и его водитель. Пассажир микроавтобуса "Форд Транзит", водитель автобуса "Лиаз" и его пассажир были госпитализированы.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В автотранспортных предприятиях изъята техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз, подчеркнули в СКР.