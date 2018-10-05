Жена районного главы Тверской области погибла в ДТП с 13 жертвами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Жена главы Старицкого района Тверской области погибла в ДТП на дороге Тверь-Ржев.

"Мы подтверждаем факт гибели жены главы района - Нины Березиной", - сказали в районной администрации.

Утром в пятницу на 15-м км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще двое - водитель "ЛиАЗа" и пассажир "Форда" - пострадали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).