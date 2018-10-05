В центре Магаса на митинге остались 1,5 тысячи участников

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Большинство участников митинга в центре Магаса разошлись, на площади остается порядка тысячи-полутора человек, сообщил "Интерфаксу" один из участников акции.

"После того как был произведен сбор подписей за отставку правительства и парламента, люди стали быстро расходиться. Сейчас осталось где-то тысяча - полторы человек. Вопрос о границе между Ингушетией и Чечней ушел на второй план и не обсуждается", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Оставшиеся сохраняют единственное требование - отставка главы Ингушетии, других требований они не выдвигают.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8 утра, продолжается до сих пор. Люди заночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку. В ряде местных школ отменили занятия. В акции принимали участие представители ингушского муфтията, совета тейпов, общественных и молодежных организаций.