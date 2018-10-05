Главные новости
В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ РоссииСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
В России Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней

В центре Магаса на митинге остались 1,5 тысячи участников

Они требуют отставки главы Ингушетии, который подписал договор о границе с Чечней

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Большинство участников митинга в центре Магаса разошлись, на площади остается порядка тысячи-полутора человек, сообщил "Интерфаксу" один из участников акции.

"После того как был произведен сбор подписей за отставку правительства и парламента, люди стали быстро расходиться. Сейчас осталось где-то тысяча - полторы человек. Вопрос о границе между Ингушетией и Чечней ушел на второй план и не обсуждается", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Оставшиеся сохраняют единственное требование - отставка главы Ингушетии, других требований они не выдвигают.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8 утра, продолжается до сих пор. Люди заночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку. В ряде местных школ отменили занятия. В акции принимали участие представители ингушского муфтията, совета тейпов, общественных и молодежных организаций.

Митинг в Магасе

6 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ингушетия, Магас, Чечня

Новости по теме

В России
Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
По словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических измененийПодробнее
 На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинамНа саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам
По данным источника, подозреваемый - основатель сообщества "Мужское государство", обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщикамиПодробнее
 Участники митинга в Магасе начали расходитьсяУчастники митинга в Магасе начали расходиться
По оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человекПодробнее
 Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400
Документ подписан в ходе визита президента РФ в ДелиПодробнее
Сенцов прекратил голодовкуСенцов прекратил голодовку
Для возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программуПодробнее
 Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек
Ранее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавшихПодробнее
 Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"
Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны СШАПодробнее
 В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций СШАВ Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США
Дирекция судовладельца уже обратилась в посольство РФПодробнее
 Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США
Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношенияПодробнее
 Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Как оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другомуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ РоссииСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииРоссия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400МоскваМиГ-29 разбился в Подмосковье

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

В комитете по госзакупкам Дагестана изъяли документы

Правительство поддержало законопроект о налогообложении самозанятых

Сенат США допустил Кавано до финального утверждения на пост судьи Верховного суда

Голосование, которое ранее было под вопросом из-за обвинения в домогательстве, ожидается в субботу Подробнее

В Израиле заявили, что C-300 в Сирии не справятся с новейшим истребителем F-35

Россельхознадзор пресек канал незаконных поставок американских куриных окорочков

Фотохроника 5 октября

Фотохроника 5 октября5 фото

Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления

Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияПо словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических изменений Подробнее

Жена районного главы Тверской области погибла в ДТП с 13 жертвами

Глава администрации Астрахани ушел в отставку

Россия стала бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады

Россия стала бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиадыЖенская команда РФ стала четвертой; Китай победил и среди женщин и среди мужчин Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');