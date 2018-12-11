Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдеп США выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой, назвав ее одной из величайших правозащитниц в мире.

"Сегодня, в Международный День прав человека, мы с глубокой скорбью отмечаем новость о кончине в России одной из величайших правозащитниц в мире Людмилы Михайловны Алексеевой...", - говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря госдепа Роберта Палладино.

По его словам, до последних дней она "отстаивала человеческое достоинство, вдохновляла и наставляла несколько поколений гражданских активистов в своей родной стране".

От лица госдепа США Р.Палладино выразил глубочайшие соболезнования сыну Алексеевой, ее внукам и правнукам, а также коллегам по правозащитному сообществу России.

Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Прощание с ней и похороны состоятся 11 декабря.