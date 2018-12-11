"ИрАэро" вывезла 373 россияна с китайского Хайнаня на родину

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Первый самолет с российскими туристами, ожидавшими рейс на китайском острове Хайнань, вылетел в Казань, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

"Самолет авиакомпании "ИрАэро" вылетел в 8:00 по московскому времени и должен ориентировочно прибыть в 17:00 по Москве. На борту 373 пассажира", - сказал Гатауллин.

Между тем авиакомпания "ИрАэро" отменила вылет рейса из Уфы в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), прибытие туристов с китайского курорта отложено на сутки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Уфы во вторник.

"Пассажиры из Хайкоу будут доставлены в Уфу рейсом IAE-868 12 декабря. Планируемое время прибытия в аэропорт Уфы - 16:00 (14:00 по московскому времени). Ранее согласованное время прилета - 7:00 (5:00 по Москве) 11 декабря", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, обратный рейс в Китай, запланированный на 12:20 (10:20 по московскому времени) 11 декабря, отменен. На отдых должны были вылететь 325 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, по состоянию на понедельник на Хайнане находилось 1533 туриста туроператора "Жемчужная река", и только 368 из них не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря. Они размещены в отелях, для них обеспечено проживание и питание. Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря еще 1165 туристов должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находились около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

В понедельник вечером представитель Росавиации сообщил, что авиакомпания "ИрАэро" вывезет туристов туроператора "Жемчужная река", застрявших в Китае, за свой счет.