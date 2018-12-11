Главные новости
МоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейВ миреМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во Франции
В России

"ИрАэро" вывезла 373 россияна с китайского Хайнаня на родину

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Первый самолет с российскими туристами, ожидавшими рейс на китайском острове Хайнань, вылетел в Казань, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

"Самолет авиакомпании "ИрАэро" вылетел в 8:00 по московскому времени и должен ориентировочно прибыть в 17:00 по Москве. На борту 373 пассажира", - сказал Гатауллин.

Между тем авиакомпания "ИрАэро" отменила вылет рейса из Уфы в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), прибытие туристов с китайского курорта отложено на сутки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Уфы во вторник.

"Пассажиры из Хайкоу будут доставлены в Уфу рейсом IAE-868 12 декабря. Планируемое время прибытия в аэропорт Уфы - 16:00 (14:00 по московскому времени). Ранее согласованное время прилета - 7:00 (5:00 по Москве) 11 декабря", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, обратный рейс в Китай, запланированный на 12:20 (10:20 по московскому времени) 11 декабря, отменен. На отдых должны были вылететь 325 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, по состоянию на понедельник на Хайнане находилось 1533 туриста туроператора "Жемчужная река", и только 368 из них не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря. Они размещены в отелях, для них обеспечено проживание и питание. Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря еще 1165 туристов должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.

ЭкономикаТуроператор "Жемчужная река" задолжал "ИрАэро" за рейсы в КНР больше $2,3 млнЧитать подробнее

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находились около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

В понедельник вечером представитель Росавиации сообщил, что авиакомпания "ИрАэро" вывезет туристов туроператора "Жемчужная река", застрявших в Китае, за свой счет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай, Хайнань, Россия

Новости по теме

В России
Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательнойПодробнее
 Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
 Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии
Ранее РБК сообщил о расследовании ФАС в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов"Подробнее
 Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ
После смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведкиПодробнее
 "Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года
Рейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса"Подробнее
 "Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин
Ранее ему уже был вынесен приговор по делу о 22 убийствахПодробнее
 Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны АлексеевойПравозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой
Руководитель движения "За права человека" отбывает 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акцийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейВ миреМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииВ миреСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюВ миреАрестованная в США россиянка Бутина согласилась частично признать вину СпортЮжная и Северная Корея обсудят совместное участие в летней Олимпиаде-2020

Беглов через неделю после назначения уволил советника Забирана за интервью

НАСА покажет усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну

Более 40 экс-сенаторов предупредили об угрозе конституционного кризиса в США

Рубль подрос к доллару и евро после небольшого снижения накануне

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,2%

Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей

Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейПо информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательной Подробнее

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток

Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Бесшумные субмарины проекта "Лада" появятся у берегов Камчатки

"ИрАэро" вывезла 373 россияна с китайского Хайнаня на родину

Поезд застрял в тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро

Трампа обеспокоила возможность объявления ему импичмента

Сбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроИнтервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линиях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');