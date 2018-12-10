СК возбудил дело против менеджеров туроператора, не обеспечившего выезд туристов с Хайнаня

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями против менеджеров туристической компании, которые не обеспечили выезд российских туристов из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По версии следствия, руководство ООО, "получив от граждан по договорам на оказание туристических услуг денежные средства на сумму более 1 млн рублей, не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из РФ в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно".

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве не уточнили наименования туроператора.

Ранее сообщалось, что представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса обсудят ситуацию с перевозкой застрявших на китайском острове Хайнань туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" в связи с прекращением авиаперевозчиком полетов между островом Хайнань и российскими городами в рамках договорных отношений с "Жемчужной рекой".

Со своей стороны в МИД России в понедельник сообщили, что генеральное консульство России в Гуанчжоу (КНР) держит на контроле ситуацию с российскими туристами - клиентами турфирмы "Жемчужная река", которые не могут вылететь с китайского острова Хайнань, сообщает МИД России.

Согласно сообщению, Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки российских туристов домой.