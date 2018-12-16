Оштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора Приморья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Находящийся во Владивостоке член президентского Совета по правам человека Александр Брод сообщил, что по факту нарушений во втором туре выборов губернатора Приморья уже вынесены штрафы, но общественность об этом не знает.

"Из беседы с представителем управления МВД стало ясно, что (по сентябрьским нарушениям - ИФ) были штрафы, продолжаются проверки, часть документов передана в СК, но информации (об этом у общественности - ИФ) никакой нет", - сказала журналистам Брод.

Он отметил, что в Приморье "полное отсутствие коммуникации между правоохранительными органами и журналистами, общественниками".

"Состоялся разговор с одним из представителей управления (МВД - ИФ). Я спросил, почему не обнародуется информация о нарушениях в первом и втором туре. Глава ЦИК Элла Памфилова направила запрос генпрокурору, и у многих общественников и журналистов Приморского края на устах был вопрос - где реакция правоохранителей на отмененные выборы?" - сказал Брод, добавив, что в крае необходимо отлаживать коммуникацию между гражданским обществом и правоохранительными органами.

Это задача общественной палаты, уполномоченного по правам человека, подчеркнул член СПЧ.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Информации о санкциях в отношении нарушителей озвучено не было.

В воскресенье, 16 декабря, в крае проходят повторные выборы. После обработки более 40% протоколов лидирует врио главы Приморского края Олег Кожемяко.