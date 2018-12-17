Парламент Крыма утвердил бездефицитный бюджет на 2019 год

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма в понедельник утвердил во втором, окончательном, чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно итоговым документам, размещенным на сайте Госсовета, бюджет региона на следующий год будет бездефицитным: доходы и расходы составят по 192,79 млрд рублей.

В то же время, следует из документации, между первым и вторым чтениями в проект закона были внесены существенные изменения: в частности, доходы и расходы на 2019 год выросли почти на 5,8 млрд рублей.

В структуре доходов на предстоящий год более 149,7 млрд рублей составят дотации, субсидии и межбюджетные трансферты, около 43,07 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы.

Также между двумя чтениями внесены изменения в показатели бюджета на 2020-2021 годы. Так, в 2020 году доходы бюджета Крыма предполагаются в объеме 186,54 млрд рублей, расходы - 188,53 млрд рублей (дефицит составит около 1,99 млрд рублей, или от 1,06% расходов). В 2021 году доходы, как ожидается, составят около 114,55 млрд рублей, расходы - 116,41 млрд рублей (дефицит - 1,86 млрд рублей, или около 1,6% от расходов).

В структуре доходов на 2020 год объем безвозмездных поступлений прогнозируется в размере 143,45 млрд рублей, порядка 43,09 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы. В структуре доходов на 2021 год 67,55 млрд рублей составят безвозмездные поступления, порядка 47 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы.

Ранее сообщалось, что парламент Крыма в декабре 2017 года впервые утвердил трехлетний бюджет региона. В первоначальном документе дефицит на 2018 год равнялся 2,5 млрд рублей, или 1,4% от расходов, затем в основной финансовый документ республики неоднократно вносились правки.