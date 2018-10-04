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В "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты

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В "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следствие начало прекращать уголовные дела об экстремизме, связанные с репостами экстремистских публикаций в соцсетях, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"У наших адвокатов пошли первые прекращения уголовных дел по статье 282 УК, причем за малозначительностью. Раньше невозможно было представить такое, как и логику изложения", - сообщил Чиков.

Так, по его словам, в Красноярске следователь прекратил уголовное преследование одного из пользователей социальной сети, который разместил запрещенный материал.

"На странице в соцсети у обвиняемого имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размешенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится" (не "лайкнул"), то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию и не оказали влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию", - отмечается в постановлении о прекращении уголовного дела.

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Кроме того, следствие признало, что пользователем также было размещено еще порядка 4000 различных изображений, не содержащих признаков возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства, а запрещенные изображения он заимствовал на различных интернет-сайтах, комментариев к ним не оставлял и между этими публикациями имелся большой временной промежуток.

"Каких-либо сведений о причастности к экстремистским организациям не имеется, В настоящее время вышеуказанная страница удалена, каких-либо общественно-опасных последствий не наступило. Уголовное дело при наличии малозначительного деяния не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за отсутствием состава преступления", - заключил следователь в постановлении.

3 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ, и касается, в том числе репостов в соцсетях.

Законопроектом предложено отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Одновременно президент внес законопроект об изменениях в КоАП.

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Теги: Агора, Павел Чиков

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