Закон о компенсациях журналистам за работу в "горячих точках" принят Госдумой

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий редакции выплачивать своим сотрудникам, работающим в "горячих точках", компенсации в случае причинения вреда жизни и здоровью.

Закон обязывает редакции выплачивать компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью журналиста при выполнении им поручения в особых условиях. В случае гибели сотрудника редакции размер выплаты должен составить не менее 2 млн рублей (выплата производится в равных долях супругу (супруге) сотрудника, его детям в возрасте до 23 лет, обучающимся на очной форме обучения, а также родителям, находящимся на иждивении), говорится в законе.

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 млн руб.; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, - не менее 100 тыс. руб. за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Также отмечается, что в случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве компенсация выплачивается в размере понесенных расходов, но не более 2 млн рублей; в случае возникновения расходов на возвращение в РФ сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, - в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей; в случае возникновения расходов на возвращение в РФ тела (останков) сотрудника редакции, - в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей.

Указанные компенсации выплачиваются независимо от выплат, предусмотренных программами страхования сотрудника СМИ.

Также отмечается, что "компенсация должна быть выплачена редакцией в течение 30 дней с даты предоставления необходимых документов".

Альтернативой компенсационным выплатам может стать заключенный редакцией договор добровольного страхования сотрудника, но страховые суммы по договору не должны быть меньше сумм соответствующих компенсационных выплат.

Закон определяет особые условия выполнения поручения редакции: под ними подразумевается "профессиональная деятельность на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству РФ; в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".

"Редакция должна будет получить письменное согласие своего сотрудника на выполнение задания в особых условиях, оплатить инструктаж по мерам безопасности, а в случае работы за пределами РФ обеспечить получение удостоверения или документа, подтверждающего профессиональный статус журналиста", - сказал ранее журналистам автор поправок вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Действие закона распространяется только на сотрудников редакции.

Законопроект был внесен в Думу еще в июле 2014 года депутатами Госдумы Михаилом Маркеловым, Борисом Резником, Робертом Шлегелем ("Единая Россия"), Вадимом Деньгиным и Ярославом Ниловым (оба - ЛДПР).