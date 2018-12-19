Медведев заявил о пользе дискуссий с депутатами, поскольку "никто не должен бронзоветь"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово работать с каждым депутатом Государственной Думы, депутатский корпус не дает чиновникам "бронзоветь", заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Выступая в среду на заключительном заседании осенней сессии Госдумы, Медведев напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня избрания Госдумы РФ первого созыва.

Как отметил премьер, за эти годы "были заложены традиции эффективного сотрудничества с правительством".

"У нас сложились конструктивные, рабочие отношения (...). Это не означает, что не бывает критики. Наоборот, ее предостаточно. И это очень хорошо. Во-первых, в ходе дискуссий рождается истина, и, во-вторых, никто не должен бронзоветь. Каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что с его подачи в законодательство РФ была внесена норма о ежегодном отчете правительства перед Госдумой.

Медведев добавил, что в последний раз общался в таком формате с парламентариями 8 мая, когда президент внес его кандидатуру на пост председателя правительства.

"Я тогда сказал, что правительство готово работать с каждым депутатом Госдумы. И считаю, что это святая обязанность исполнительной власти. И также считаю, что мы в целом делаем это достаточно успешно", - подчеркнул Медведев.