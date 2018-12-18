Апелляции на арест еще пяти украинских моряков поступили в Верховный суд Крыма

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Крыма получил апелляционные жалобы защиты на арест моряков с трех кораблей ВМС Украины, задержанных 25 ноября за незаконное пересечение границы России в Черном море, сообщил представитель суда.

"Рассмотрение назначено на 20 декабря", - сказал он журналистам во вторник. По его словам, поступили апелляции на арест пяти украинских военных моряков - Михаила Власюка, Сергея Попова, Владислава Костышина, Богдана Головаша и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

Накануне суд получил апелляции защиты Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло и Виктора Беспальченко. Он планирует рассмотреть их жалобы 19 декабря.

Адвокаты, участвовавшие 27-28 ноября в заседаниях по избранию морякам меры пресечения, обжаловали решение о заключении их клиентов под стражу до 25 января 2019 года. Защита настаивает на отмене данного решения и просит освободить моряков.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь. Экипаж и два сотрудника Службы безопасности Украины, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

29 ноября из следственного изолятора Симферополя в московское СИЗО "Лефортово" был перевезен 21 украинец. Остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Гражданам Украины предъявили обвинения по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Киев считает арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат. Москва заявляет, что нельзя применять к ним такой статус, поскольку РФ и Украина не находятся в состоянии войны.