Президент заявил, что пока не видит признаков вывода американских войск из Сирии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит признаков вывода войск США из Сирии, но допускает, что это возможно.

"Мы так как бы не видим признаков вывода американских войск, но допускаем, что это возможно, тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования", - сказал президента на большой пресс-конференции в Москве.

"Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет. И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют", - сказал Путин.

В минувшую среду президент США Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ (ИГ, "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

"Интерфакс" ведет прямую трансляцию пресс-конференции Путина.