В России

Источник сообщил о возможной вспышке метана на соликамском руднике

Есть обновление от 14:08

По его словам, это могло произойти из-за нарушения техники безопасности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нарушение технологического процесса могло спровоцировать вспышку метана на руднике в Соликамске, где огнем заблокированы девять шахтеров, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора региона.

"Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте", - сказал он.

В РоссииНа руднике в Соликамске произошло задымлениеЧитать подробнее

Как пояснил источник, при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках формируется воздушная ударная волна и в девять раз возрастает атмосферное давление.

"При распространении взрывной волны по выработке появлению фронта пламени обычно предшествует волна сжатого воздуха, - сказал собеседник агентства. - Встретив на своем пути скопление взрывоопасной газовой смеси, она сжимает ее, а подошедшее пламя воспламеняет".

Между тем, на место происшествия выехали сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора для установления причин и обстоятельств инцидента, чтобы в последующем решить вопрос о назначении расследования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. В его зоне находятся девять человек, до горняков пытаются добраться спасатели.

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Теги: Пермский край, Уралкалий, Соликамск

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