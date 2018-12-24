Лидер секты в Омске получил условный срок за гипноз во время "богослужений" и поборы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Омске приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно организатора религиозного объединения "Возрождение XXI век г.Омск" Николая Кузнецова, сообщает следственное управление СКР по региону.

"Пастырь Кузнецов и его сподвижники в арендуемых помещениях проводили обучающие семинары ("богослужения") и лекции псевдорелигиозного содержания, используя психотерапевтические методы и психологическое воздействие на слушателей без согласия последних", - говорится в сообщении.

В основном семинары посещали одинокие граждане с личными проблемами, необустроенные в социальной жизни, с невысоким материальным достатком. Каждому, кто приходил на собрания, внушалось, что он должен обратить в веру еще несколько человек, после чего "станет состоятелен, счастлив, духовно обогатится". Участники организации по указанию пастыря делали добровольные пожертвования в размере 10% от дохода.

Действовали и так называемые "семейные группы", которые вместе с духовным наставником собирались у кого-либо дома для проведения "религиозных бесед", во время которых танцевали и пели под ритмичную музыку песни и гимны. После таких собеседований некоторые участники отмечали ухудшение здоровья, в связи с чем они обратились с заявлениями в региональный следственный комитет.

"В ходе следствия в результате судебно-психологических исследований у 11 участников таких просветительских бесед были выявлены нарушения в психике, в том числе у шести граждан были диагностированы психические расстройства", - отмечается в пресс-релизе.

При обысках следователи изъяли литературу религиозного содержания, книги по психологии, психиатрии и нейролингвистическому программированию, а также журналы с указанием пожертвований, которые вносили люди в это объединение, в общей сумме около 300 тысяч рублей ежемесячно. Часть взносов Кузнецов отправлял в головную организацию, расположенную в одной из соседних стран. В ходе следствия и в суде он вину не признал.

Кузнецов признан виновным по ст.239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением) и ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).