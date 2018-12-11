Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
Москва

Путин приехал на прощание с Алексеевой

Есть обновление от 13:59

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал проститься с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

Как передал корреспондент "Интерфакса", президент поднялся на сцену, на которой стоит гроб, и положил букет. Путин немного постоял у гроба, после чего сел среди близких Алексеевой и пообщался с ними.

Попрощаться с правозащитницей также пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенатор Владимир Лукин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель СПЧ Михаил Федотов, глава общества "Мемориал" Ян Рачинский, экс-уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский, ее коллеги по Совету, Московской Хельсинкской группе, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудков, оппозиционер Алексей Навальный, близкие и родные, обычные граждане, желающие почтить память правозащитника.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище в присутствии близких.

Алексеева была членом Совета по правам человека при президенте РФ с момента его создания в 2004 году, но в 2012 году на три года покинула состав СПЧ из-за несогласия с процедурой его формирования. Алексеева активно участвовала в деятельности Совета и выступала на всех его встречах с президентом РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Людмила Алексеева

Новости по теме

Москва
Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроСбой произошел сразу на двух линиях московского метро
Интервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линияхПодробнее
 РЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагонаРЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагона
Его покажут на Казанском вокзале в столицеПодробнее
 Полиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножомПолиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножом
16-летний юноша угрожал причинить себе телесные повреждения, его убедили сдатьсяПодробнее
 Психиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школуПсихиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Московская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьникомМосковская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьником
Старшеклассник пришел в школу в Жулебино с канцелярским ножом, сообщил источникПодробнее
 За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
Четверг в городе будет облачнымПодробнее
 Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 январяКоммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января
Взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль 19 копеекПодробнее
 Власти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре МосквыВласти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре Москвы
Приказ вступает в силу с 15 декабряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейВ миреМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииВ миреСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюВ миреАрестованная в США россиянка Бутина согласилась частично признать вину 

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

В Москве простились с Людмилой Алексеевой

За время действия новой Конституции Госдума приняла почти 8 тысяч законов

Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера

Определились соперники сборной России по футболу на отборочном этапе молодежного ЧЕ

Генпрокуратура встала на сторону больных раком детей, которых хотят выселить жильцы дома в Москве

РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии США

РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии СШАПереписка может быть обнародована в случае согласия американской стороны Подробнее

Турагентства начали аннулировать туры "Жемчужной реки" из-за конфликта с "ИрАэро"

Суд в Москве приговорил бывшего полицейского к 13 годам тюрьмы за госизмену

По версии обвинения, он передавал гражданину Норвегии секретные данные о ВМФ России Подробнее

Прощание с Людмилой Алексеевой

Прощание с Людмилой Алексеевой7 фото

В деле о взятках главврача красноярского перинатального центра появились новые эпизоды

Попытки кибератак на выборах президента РФ в 2018 году велись из 86 стран мира

Гражданина Узбекистана задержали в Пулково с 0,5 кг гашиша в желудке

За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак

Экс-сотрудники "Севмаша" и военпреды осуждены в Поморье за хищение 222 млн рублей

Социологи назвали Тимошенко лидером электоральных предпочтений украинцев

ФАС возбудила дело против "Шереметьево" из-за препятствования проверкам

Патриархия призвала к осторожности священников-блогеров

Два бортпроводника пострадали из-за попадания самолета Москва-Сургут в зону турбулентности

Власти задумались об изъятии у собственника мусорного полигона "Ядрово"

Источник сообщил о поставках боевых машин "Терминатор" в Африку

Проблему запаха с мусорного полигона "Кучино" пообещали решить летом 2019 года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');