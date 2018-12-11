Путин приехал на прощание с Алексеевой

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал проститься с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

Как передал корреспондент "Интерфакса", президент поднялся на сцену, на которой стоит гроб, и положил букет. Путин немного постоял у гроба, после чего сел среди близких Алексеевой и пообщался с ними.

Попрощаться с правозащитницей также пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенатор Владимир Лукин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель СПЧ Михаил Федотов, глава общества "Мемориал" Ян Рачинский, экс-уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский, ее коллеги по Совету, Московской Хельсинкской группе, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудков, оппозиционер Алексей Навальный, близкие и родные, обычные граждане, желающие почтить память правозащитника.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище в присутствии близких.

Алексеева была членом Совета по правам человека при президенте РФ с момента его создания в 2004 году, но в 2012 году на три года покинула состав СПЧ из-за несогласия с процедурой его формирования. Алексеева активно участвовала в деятельности Совета и выступала на всех его встречах с президентом РФ.