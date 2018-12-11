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В Москве простились с Людмилой Алексеевой

Есть обновление от 14:41

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотни человек, в том числе политики, общественники, деятели культуры пришли во вторник в Центральный дом журналиста проститься с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов на церемонии прощания продекламировал отрывок стихотворения Булата Окуджавы "В земные страсти вовлеченный": "В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть".

"Людмила Михайловна была для нас тем самым белым ангелом надежды", - добавил он.

Прощание с Людмилой Алексеевой

Член МХГ Валерий Борщев сказал, что Алексеева была "легендой правозащитной деятельности", жертвенным человеком, при котором Московская Хельсинкская группа получила новое дыхание.

"Она умела разговорить с властью независимо, твердо, я застал случай, когда после прихода посетителей она звонила в администрацию президента и не просила, а требовала решить проблему, и ее слушали", - отметил Борщев.

По его словам, МХГ продолжит хранить те принципы, которые Алексеева отстаивала всю жизнь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ее "светлым человеком с огромным сердцем". По словам омбудсмена, правозащитница вдохнула жизнь в новую эпоху, была великим просветителем и великим человеком.

"Мы будем продолжать это дело, потому что она вдохнула в нас веру", - сказала Москалькова.

Глава фонда "Холокост" Алла Гербер назвала Алексееву человеком, на которого всегда хотелось равняться, "олицетворением доброты, и в улыбке, и как смотрела, и как говорила, и как делала".

"Она всех учила главному: не бояться", - сказала Гербер.

По словам главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, Алексеева была "заступницей" всех обиженных. "Подражать ей мы не можем, но будем учиться ее умениям, доброте и умению сочувствовать", - добавила она.

Ганнушкина передала родственникам правозащитницы соболезнования от главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Также слова памяти Алексеевой произнесли члены СПЧ Андрей Бабушкин, Илья Шаблинский, адвокат Карина Москаленко, политик Андрей Нечаев.

Сын Алексеевой Михаил Алексеев зачитал слова коллег правозащитницы, советских диссидентов Юрия Орлова и Сергея Ковалева, которые они прислали из США.

Орлов в своем письме назвал смерть Алексеевой огромной утратой для гражданского общества, а саму главу МХГ - человеком, который до последнего искал, что еще не сделано, кому помочь.

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Ковалев написал, что "перед лицом смерти меркнут мелкие разногласия, становится очевидной общая, непререкаемая цель - свобода выборных конкурирующих решений . "Людмила Михайловна была стойким сторонником и пропагандистом этой благородной позиции", - подчеркнул он.

Алексеев добавил, что его мать была стойким, сильным человеком, и в то же время "лучшей мамой, о которой можно было мечтать".

Церемония прощания началась в 10:00. Более четырех часов люди несли к гробу правозащитницы цветы. Попрощаться с Алексеевой пришли, в частности, президент РФ Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенатор Владимир Лукин, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, глава "Мемориала" Ян Рачинский, экс-уполномоченный при правам человека в Москве Александр Музыкантский, ее коллеги по Совету, Московской Хельсинкской группе, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудков, член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова, московский детский уполномоченный Евгений Бунимович, оппозиционер Алексей Навальный.

Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Она будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище в присутствии близких.

Прощание с Людмилой Алексеевой

7 фотографий
Церемония прощания в Центральном доме журналистаОппозиционер Алексей Навальный и его супруга ЮлияПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии прощанияУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаПрощание с Людмилой Алексеевой в МосквеПолитик Геннадий Гудков
Церемония прощания в Центральном доме журналиста
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Теги: Людмила Алексеева

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