В России

В автобусе, попавшем в ДТП в ХМАО, находились сотрудники из структуры "Роснефти"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В автобусе, попавшем в крупное ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО, находился 21 сотрудник компании "РН-Бурение" (структура "Роснефти"), сообщает окружной департамент общественных и внешних связей со ссылкой на компанию.

По данным компании, все сотрудники были застрахованы. Максимальная сумма страховки в трагических случаях составляет 2,2 млн рублей.

"В автобусе были буровые мастера, их помощники, рабочий состав. Междугородний автобус выдвинулся из Нефтеюганска после обеда, и двигался в сторону левого берега Приобского месторождения. Сотрудники возвращались на объекты бурения", - отмечается в сообщении.

"Двое погибших были из Уфы, один из города Отрадный Самарской области и еще один из Краснодара. Все - буровые мастера. Еще два погибших человека - водители автобуса и встречного транспорта", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, 18 человек получили травмы, 6 - легкой степени тяжести, 12 - средней. Все они получают необходимую помощь больницах Пойковского и Нефтеюганска. Дополнительно к оказанию помощи привлечены бригады нейрохирургов Сургутского травматологического центра.

"Запас крови, противошоковых, противоболевых препаратов имеется в необходимом объеме. Диагностическое оборудование, компьютерные томографы готовы к проведению экстренного обследования пациентов", - приводится в сообщении слова заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова.

Глава ХМАО Наталья Комарова распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности на дорогах. "Должны быть мобилизованы все ответственные должностные лица и работать в таком режиме до разрешения ситуации. Все действия выполнить в полном объеме. ГИБДД должна быть в состоянии повышенной готовности в отношении магистральных трасс, проходящих через регион", - говорится в пресс-релизе.

Со своей стороны представитель "РН-Бурение" сообщил "Интерфаксу" некоторые подробности ДТП.

"На автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра) водитель стороннего грузового автомобиля МАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автобусом, перевозившим вахтовиков Нефтеюганского филиала "РН-Бурение", - сказал он, добавив, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, а обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщение о ДТП в Нефтеюганском районе поступило в 16:45 по местному времени. На 820 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения столкнулись автобус, два бензовоза и легковой автомобиль "Нива-Шевроле". В результате ДТП 6 человек погибли, 18 пострадали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги: ХМАО, Роснефть

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