В России

ВС РФ упростил арест имущества в спорах об ответственности бенефициаров бизнеса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Обеспечительные меры в делах о субсидиарной ответственности владельцев и топ-менеджеров по долгам компаний и банков являются ускоренным предварительным средством защиты, а потому их обоснование может быть вероятностным. Так решила судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда (ВС) РФ. К такому выводу СКЭС пришла, рассмотрев кассационную жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на отказ судов арестовать имущество экс-руководителя обанкротившегося Ипотек банка Дмитрия Сердюка.

АСВ как конкурсный управляющий обратилось в коллегию после того, как в трех инстанциях не смогло добиться ареста имущества Сердюка, занимавшего пост врио председателя правления Ипотек банка с мая 2011 года по декабрь 2014 года. АСВ хочет взыскать с него 471 млн рублей, так как, по информации агентства, Сердюк после отзыва лицензии у банка в апреле 2015 года не передал "документацию по значительной части активов банка и электронную базу данных кредитной организации". По вине Сердюка банку причинен значительный ущерб, говорилось на сайте агентства.

Суды, отказывая АСВ, назвали "предположительными" его доводы о том, что отсутствие ареста в отношении имущества Сердюка может причинить значительный ущерб банку и его кредиторам.

Однако СКЭС ВС РФ решила, что нижестоящие суды требовали от конкурсного управляющего слишком много - "подтверждения с высокой степенью достоверности как наличия конкретного имущества у Сердюка, так и его фактических действий по сокрытию этого имущества". Но это неверно, поскольку "основания обеспечительных мер сами по себе носят вероятностный характер", говорится в определении коллегии, опубликованном в картотеке арбитражных дел в субботу.

Обеспечительные меры являются ускоренным предварительным средством защиты, а потому и стандарт доказывания (критерий, на основании которого суд оценивает доказательства - ИФ) по таким вопросам должен быть ниже, следует из определения. Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения, что их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, считают судьи ВС РФ. По мнению коллегии, "вероятность наступления событий, являющихся основанием обеспечительных мер, может подтверждаться в том числе объяснениями участвующего в деле лица" - в рассматриваемом случае АСВ.

Ускоренность ареста активов, принадлежащих контролирующему лицу, не нарушает его прав, решила коллегия. По его ходатайству мера может быть заменена на другую или в короткий срок отменена, говорится в определении.

АСВ обосновывало свою позицию утверждением, что сокрытие имущества - это обычная практика для субсидиарных должников. Нижестоящие суды не дали оценки этому аргументу АСВ, но СКЭС ВС РФ, сочла, что это неверно. "Мотивированного вывода о том, что предположения конкурсного управляющего надуманны, невероятны, лишены смысла, нелогичны, нереальны, противоречат обычно складывающимся в подобной ситуации отношениям, в судебных актах нет", - указала СКЭС ВС РФ.

Не являлось достаточным основанием для отказа и отсутствие в заявлении указания на конкретное имущество Сердюка, считает СКЭС ВС РФ. Суд вправе вынести решение об аресте в пределах требований к нему, а конкретное имущество может определить пристав. "К тому же своевременное принятие обеспечительных мер открывало бы конкурсному управляющему и кредиторам правовые возможности как для отыскания имущества субсидиарного должника, так и воспрепятствования его отчуждению", - говорится в определении.

Арбитражному суду Москвы предстоит рассмотреть заявление АСВ заново. СКЭС ВС РФ отменила акты нижестоящих судов и отправила дело на пересмотр.

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