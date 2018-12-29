Таможня в Оренбурге задержала крупную партию радиоактивных "оздоровительных" медальонов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оренбургская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды в Россию крупной партии медальонов, являющихся источником ионизирующего излучения. Об этом сообщила пресс-служба таможни в пятницу.

На пропускном пункте "Орск", на основании информации, полученной от пограничников, был досмотрен грузовой автомобиль под управлением гражданина Казахстана. Согласно товаросопроводительным документам, водитель перевозил строительные материалы, товары народного потребления и продукты питания.

"В ходе таможенного досмотра грузовика сотрудниками мобильной группы в числе прочего было выявлено 292 медальона в индивидуальных упаковках с повышенным фоном ионизирующего излучения, не указанные в товаросопроводительных документах", - говорится в пресс-релизе.

Согласно рекламе, подобные медальоны, если их носить на шее или в кармане, "придают силу, улучшают гибкость, защищают от вредного влияния электромагнитного излучения и положительно влияют на воду". Однако, по заключению специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области, выявленные таможенниками медальоны являются источниками ионизирующего излучения.

"Мощность дозы гамма-излучения превышает фоновые значения более чем в 20 раз", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов).