Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.

"Восьмой погибший извлечен из-под завалов. Это женщина. Ее нашли вскоре после того, как извлекли живым младенца", - сказали в пресс-службе.

Вечером вторника из-под завалов извлекли живым 10-месячного мальчика. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске достигло шести. Ранее сообщалось, что в больницах находится пять человек, один из них - ребенок.

В настоящее время спасатели в Магнитогорске продолжают разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди.

Трагедия в Магнитогорске

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Здание было построено в 1973 году.

По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Остается неизвестной судьба более трех десятков человек.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.