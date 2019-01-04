Спасатели МЧС РФ завершили работы в Магнитогорске и возвращаются в Москву

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Федеральное подразделение МЧС России завершило работы и отбыло с места обрушения жилого дома в Магнитогорске, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии построения личного состава.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на церемонии поблагодарил спасателей за работу. "Благодарю вас за то, что вы здесь спасли жизни, в кратчайшие сроки ликвидировали последствия этой ЧС. Благодарю всех, кто принимал участие", - отметил он.

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян также поблагодарил всех за работу. "Мы бы не смогли так оперативно слаженно работать, если бы не были технически, инженерно-технически оснащены", - добавил Чуприян.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области "Интерфаксу" уточнили, что спасатели регионального МЧС остаются на месте происшествия. "Спасательная операция завершена, федеральное подразделение убывает в Москву. Решение по территориальной составляющей будет приниматься сегодня", - заявил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

В четверг вечером МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.