Задержанный в России американец оказался подданным Великобритании

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пол Уилан, которого задержали и обвинили в шпионаже в России, обладает двойным гражданством и является американским гражданином и британским подданным, сообщает в пятницу британская газета The Times.

"Сотрудники американского посольства в Москве связались с британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании Уилана и о его статусе британского подданного", - пишет издание.

"Дипломаты направили запрос о консульском доступе к британцу, задержанному в России, после получения просьбы об оказании помощи", - говорится в сообщении.

При этом The Times подчеркивает, что Пол Уилан родился в Канаде у двух британских подданных - Эдварда и Розмари Уилан. Впоследствии он перебрался в США.

По словам брата Пола Дэвида Уилана, их семья - выходцы из британского города Бермингема, и они "ездили туда, чтобы навестить родственников".

Задержание Пола Уилана

28 декабря сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ было уведомлено о задержании Уилана, сообщали "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ. В свою очередь американское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Брат задержанного Дэвид Уилан 1 января заявил, что Пол Уилан прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Дэвид также ранее сообщал, что Пол - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

3 января посол США в РФ Джон Хантсман посетил задержанного Уилана в следственном изоляторе "Лефортово" и предложил ему помощь посольства.

В этот же день следствие предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что Уилан его не признает.