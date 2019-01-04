Материальную помощь после обрушения дома в Магнитогорске получили 47 человек

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Выплаты материальной помощи из бюджета Челябинской области продолжаются, по данным на 4 января, их получили 47 человек, сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

"34 человека (выплаты - ИФ) получили вчера и сегодня. 13 человек получили выплату до 12 часов этого дня", - заявила она журналистам.

По ее словам, в субботу, скорее всего, начнутся федеральные выплаты жителям.

Как сообщалось, по данным на четверг материальную помощь получили 24 человека.

Родственники погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей, получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.

Также по 50 тыс. рублей на человека будет выплачено фактически проживавшим, но не зарегистрированным или не являвшимся собственниками.

Кроме того, по 10 тыс. рублей на человека составит единовременная материальная помощь, по 31,5 тыс. рублей - на организацию похорон одного человека.

Отдельно решается вопрос о предоставлении жилья всем, кто утратил его в результате трагического происшествия.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших.