В Крыму восстановили подачу света после циклона

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бригады энергетиков в пятницу вечером закончили аварийно-восстановительные работы в Крыму, где было нарушено электроснабжение почти 10 тысяч человек из-за непогоды, которую принес на полуостров южный циклон, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 31 населенного пункта Сакского, Раздольненского, Черноморского, Бахчисарайского и Симферопольского районов (около 9 800 человек). В 19:01 по Москве аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в информации центра.

Повреждения, вызванные сильным ветром и снегопадом, устраняли около 130 человек, были привлечены полсотни единиц техники.

Как сообщалось, региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение в Крыму на 4 января из-за циклона.