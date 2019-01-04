В горах Крыма оказались заблокированными из-за схода снега около 150 машин

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Снег сошел в горах Крыма и заблокировал дорогу к популярному у туристов плато горы Ай-Петри, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления МЧС России в пятницу.

"Сошел снежный ком, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По данным "Крымавтодора", который обслуживает большинство дорог республики Крым, на плато ожидают спуска около 150 автомобилей.

"На данный момент наши сотрудники совместно с МЧС работают над устранением последствий лавины. Автомобили, которые ожидают спуска, не повреждены. Водители ожидают, когда расчистят дорогу", - сказала пресс-секретарь компании Ольга Назарова.

Ранее в пятницу крымское МЧС предупредило, что с 4 по 6 января в горах возможен сход снежных лавин.