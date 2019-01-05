Крымские спасатели за ночь расчистили дорогу к заблокированным в горах автомобилям

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Порядка 300 человек провели ночь в горах Крыма из-за схода снега на дорогу к популярному у туристов плато Ай-Петри, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в субботу.

"Крымские спасатели в течение более чем 12 часов оказывали помощь жителям и гостям Крыма, которые оказались заложниками неблагоприятных погодных условий в районе горы Ай-Петри", - говорится в пресс-релизе.

Вечером в пятницу стало известно, что на Ай-Петри произошел затор. Как уточнили в МЧС, зафиксирован сход четырех снежных масс общим объемом 800 кубометров. Движение машин приостановилось, заблокированными оказались, по разным данным, от 100 до 150 автомобилей и 300 человек.

В ликвидации последствий схода снега, помимо спасателей, задействовали специалистов дорожных служб и военных. Ночь туристы провели в помещениях на плато, где им предоставили обогрев и питание. Дорога была расчищена к 06:00 мск субботы, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Плато Ай-Петри - это вершина на южном берегу Крыма, на которой обустроена смотровая площадка. На автомобиле туда можно попасть по дороге Ялта - Бахчисарай, однако движение на участке до Ай-Петри регулярно ограничивается из-за наледи и сугробов.



