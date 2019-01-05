Жители из пострадавшего дома в Магнитогорске смогут забрать свои вещи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске 6 января смогут забрать вещи из своих квартир, сообщает в субботу пресс-служба главы Челябинской области.

В частности, с 10:00 жители пятого и шестого подъездов смогут попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.

В свою очередь пресс-служба администрации Магнитогорска сообщает, что глава города Сергей Бердников на прошедшей в субботу встрече с жителями пострадавшего дома отметил, что проведено предварительное экспертное заключение по результатам диагностики здания.

По словам Бердникова, рекомендовано ограничить пребывание в доме жителей пятого и шестого подъездов на время проведения демонтажных работ. "По окончании всех необходимых мероприятий специализированная организация еще раз проверит подъезды с 1 по 6 и с 9 по 12. Итоговое заключение будет доведено до сведения жильцов", - сказал он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

В пятницу в СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома.

Также накануне в Челябинской области был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с ЧП в Магнитогорске.