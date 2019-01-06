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Более 23 млн руб. пожертвований собрано для пострадавших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Граждане перечислили уже более 23 млн рублей для жителей частично обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте города.

По данным на воскресенье, общая сумма пожертвований составила 23 млн 151,69 тыс. рублей.

Материальная помощь на аренду жилых помещений составила 570 тыс. рублей, на погребение - 850 тыс. рублей. Распределением средств занимаются специалисты министерства социальных отношений по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что родственники погибших получат по 1 млн рублей; пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей; получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.

Также по 50 тыс. рублей на человека будет выплачено фактически проживавшим, но не зарегистрированным или не являвшимся собственниками квартир частично обрушившегося дома.

Кроме того, по 10 тыс. рублей на человека составит единовременная материальная помощь. По 31,5 тыс. рублей выделено на организацию похорон одного человека.

Отдельно решается вопрос о предоставлении жилья всем, кто утратил его в результате трагического происшествия.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

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