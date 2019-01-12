В России Конфликт в Керченском проливе

Адвокат заявил о продлении срока следствия по делу задержанных украинских моряков

По его словам, он продлен до 25 мая

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Предварительное следствие в отношении украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, продлено до конца весны, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

"В настоящее время срок следствия продлен до 25 мая, при этом продлить срок ареста следствие просит до конца апреля", - сказал он в субботу.

Отвечая на вопрос агентства, Полозов сказал, что дальнейшее продление срока следствия по делу будет зависеть от интенсивности следственных действий.

"Сколько будет длиться следствие, я не могу знать, это зависит от объема следственных действий, а нас следователи не посвящают в свои планы", - сказал адвокат.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

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Находившимся на судах 24 украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит ходатайства следователя о продлении обвиняемым срока ареста до 26 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными.

Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Теги: Украина, Керченский пролив

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