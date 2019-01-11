Россия допустила возможность обмена заключенных украинских моряков

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Задержанных после провокации в Черном море украинских моряков Москва может в этом году обменять на находящихся в заключении на Украине россиян, сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять", - заявил собеседник издания.

Он также отметил, что "до выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку (президент Украины - ИФ) Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу".

Издание напоминает, что Россия 25 ноября 2018 года задержала три украинских судна ВМС, которые незаконно вошли в территориальные воды РФ. Граждане соседней страны арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия. В настоящий момент 21 моряк находится в СИЗО "Лефортово", трое раненных при задержании - в медицинском блоке следственного изолятора "Матросская Тишина", пишут "Известия".