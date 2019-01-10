Украинский омбудсмен собралась на следующей неделе в Москву для переговоров по задержанным морякам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассчитывает посетить на следующей неделе Москву, чтобы обсудить с российской коллегой Татьяной Москальковой и директором Федеральной службы безопасности РФ Александром Бортниковым судьбу задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

"Я каждый день общаюсь с госпожой Москальковой, но она тоже не может в соответствии со своим мандатом что-то сделать - предоставить справку, пустить меня в следственный изолятор в Лефортово, в "Матросскую тишину" - потому что она не может принять такое решение", - сказала Денисова украинским телеканалам в Одессе четверг.

"Я обращалась уже неоднократно к Бортникову, который директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сейчас на рассмотрении находятся мои заявления о возможности встречи с нашими военнопленными в следственном изоляторе", - отметила она.

"Я буду на следующей неделе в городе Москва. Я буду разговаривать с ними уже непосредственно по этим всем вопросам. Мы знаем, что будут судебные заседания в Лефортовском суде по рассмотрению вопросов о продлении сроков пребывания, к сожалению, под стражей наших моряков. Будем работать", - добавила украинский омбудсмен.

В начале декабря 2018 года Денисова говорила, что обратилась к Москальковой и Бортникову относительно посещения в Москве задержанных украинских моряков.

Конфликт в проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово".

В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в ряде областей Украины военного положения.