Украина обжаловала в ЕСПЧ арест своих моряков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Украинские власти обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием и арестом 24 моряков после инцидента в районе Керченского пролива.

"Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление", - написал в фейсбуке замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, Украина просит Европейский суд признать незаконным задержание трех кораблей и 24 украинских моряков, привлечение последних к уголовной ответственности и их содержание в российских пенитенциарных учреждениях.

"Правительство Украины считает, что при этом были нарушены статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции (по защите прав человека: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, нарушение порядка судебного разбирательства - ИФ)", - пояснил Лищина.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на суднах 24 украинских морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу столичного СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.