Поисковая операция в Черном море приостановлена до рассвета

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полноценная поисково-спасательная операция в районе возгорания двух судов в Черном море возобновится в среду утром, сообщается на сайте спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота.

"Передано оповещение всем судам в районе о наблюдении за водной поверхностью", - говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, речь не идет о полной остановке поисков. "Приостановлена активная часть, то есть с проходящих судов все равно территорию осматривают", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что спасательный буксир доставил в порт Керчь на востоке Крыма пострадавших моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море.

Пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.

Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ. На борту находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.