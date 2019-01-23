Спасатели приостановили дрейф горящих танкеров в Черном море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Движение к российскому берегу двух танкеров, которые горят в Черном море, в среду вечером приостановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Работа идет, ничего страшного не произошло. Дрейф, которому подвергаются эти суда, взят под контроль, и они сейчас находятся в более-менее стабильном состоянии. Спасатели завели швартовый конец на корму одного из двух танкеров - закрепили его на кнехт (это устройство для швартовки)... Они больше к берегу не приближаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас суда находятся в территориальных водах РФ со стороны Крыма.

Как сообщалось, два судна с сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.