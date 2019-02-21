Ростуризм с начала месяца исключил из реестра 39 туроператоров

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства.

С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра в общей сложности 39 туроператоров, 29 из них - по причине непредставления сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Причина исключения еще десяти компаний не уточняется. Крупных компаний среди них нет.

Всего в едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 21 февраля указаны 4 366 туристических компаний.