На Ставрополье в "Газпроме" начались обыски по делу Арашуковых

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обыски по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца проходят в структурах ПАО "Газпром" в Ставропольском крае, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Обыски начаты в ряде структур "Газпрома", в данный момент идут в двух представительствах газовой компании в Ставрополе", - сказал собеседник агентства.

Информацией из официальных источников по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что следователями СКР совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила ранее в среду, что отец сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков - задержан по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Незадолго до этого СК сообщил о задержании Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийстве двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году. Рауф Арашуков был задержан прямо в ходе пленарного заседания Совета Федерации.