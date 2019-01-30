СКР попросил арестовать сенатора Арашукова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следствие просит об аресте члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и убийствах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемого Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Царева. Она добавила, что обвиняемый уже доставлен в суд для участия в заседании.

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Арашукова неприкосновенности и заключении его под стражу. По данным СКР, Арашуков причастен к убийству двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году.

Позже в Петербурге следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова. Как сообщили в СКР, отец члена Совфеда подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве.