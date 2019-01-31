СКР попросил суд арестовать отца сенатора Арашукова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте отца сенатора Рауфа Арашукова - советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, задержанного по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Рауля Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, аналогичные ходатайства поступили в отношении Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова - четырех, как сообщали ранее в Следственном комитете России, руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу, задержанных по делу Арашуковых.

Рассмотрение материалов состоится в ближайшее время, уточнила Царева.

Задержание Рауфа и Рауля Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан накануне утром в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в Петербурге следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

В среду Басманный суд Москвы арестовал Рауфа Арашукова до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова. Адвокат сенатора заявил, что его подзащитный не признает вину.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему инкриминируется создание ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.