Суд арестовал одного из руководителей газовой отрасли СКФО по делу Арашуковых

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, задержанного по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Романова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда, позднее на тот же срок по ходатайству следствия был арестован Хашукаев. Адвокаты последнего просили отпустить его под залог в 2 млн рублей или продлить ему срок задержания на 72 часа для того, чтобы защита собрала дополнительные материалы в обоснование своей позиции.

Романов и Хашукаев подозреваются в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они были задержан накануне в рамках уголовного в отношении члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и отца сенатора.

Накануне Басманный суд по ходатайству следствия отправил под арест до 30 сенатора Арашукова, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В четверг следствие обратилось в суд с ходатайствами об аресте Арашукова-старшего, Романова, а также еще троих руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу: директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Арашуковы были задержаны в среду, 30 января.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуков-младший не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".