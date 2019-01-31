В СКР сообщили о допросе пятерых подозреваемых по делу Арашуковых

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следователи по уголовному делу о создании преступного сообщества и хищении 30 млрд рублей у "Газпрома" допрашивают пятерых подозреваемых, в том числе Рауля Арашукова - отца арестованного сенатора Рауфа Арашукова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи ГСУ СК допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

"В зависимости от роли каждого, они подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

Задержание Рауфа и Рауля Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан накануне утром в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Ашуркова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

В среду Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова. Адвокат сенатора заявил, что его подзащитный не признает вину.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему инкриминируется создание ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.