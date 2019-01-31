Более 40 обысков проведены по делу семьи Арашуковых о хищении газа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следователи провели более 40 обысков в 11 регионах РФ по делу о хищении газа у ПАО "Газпром", фигурантами которого являются члены семьи Арашуковых, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД в 11 регионах проведено свыше 40 обысков по уголовному делу о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Следственные действия продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

Задержание Рауфа и Рауля Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан накануне утром в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Ашуркова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

В среду Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова. Адвокат сенатора заявил, что его подзащитный не признает вину.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему инкриминируется создание ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.