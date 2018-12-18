Операторы связи не понесут "фатальных затрат" из-за закона о защите рунета благодаря помощи из бюджета

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа не станет причиной "фатальных затрат" для российских операторов связи, телекоммуникационных операторов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во вторник.

"Пока рано говорить об оценках. Мы, конечно, без сомнения будем делать все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку (на операторов - ИФ). Предварительные оценки показывают, что это точно не фатальные затраты для операторов связи, для телекоммуникационных операторов", - сказал Акимов на втором заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Новосибирске.

По его словам, значительная часть затрат будет финансироваться в том числе из федерального бюджета. "У нас по федеральному проекту, который касается информационной безопасности, соответствующие средства заложены", - сказал он.

Как сообщалось, законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в том числе из США, был внесен в Госдуму 14 декабря. Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.