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Экономика

Операторы связи не понесут "фатальных затрат" из-за закона о защите рунета благодаря помощи из бюджета

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа не станет причиной "фатальных затрат" для российских операторов связи, телекоммуникационных операторов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во вторник.

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"Пока рано говорить об оценках. Мы, конечно, без сомнения будем делать все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку (на операторов - ИФ). Предварительные оценки показывают, что это точно не фатальные затраты для операторов связи, для телекоммуникационных операторов", - сказал Акимов на втором заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Новосибирске.

По его словам, значительная часть затрат будет финансироваться в том числе из федерального бюджета. "У нас по федеральному проекту, который касается информационной безопасности, соответствующие средства заложены", - сказал он.

Как сообщалось, законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в том числе из США, был внесен в Госдуму 14 декабря. Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

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Теги: Госдума, рунет

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