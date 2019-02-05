Возбуждено уголовное дело в связи с заражением ульяновских суворовцев

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщает СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

По информации СКР, в настоящее время диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 25 обучающихся. "Под подозрением в инфицировании находятся еще несколько человек",- отмечается в пресс-релизе.

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, лечение проводится амбулаторно.

Эхинококкоз у воспитанников

Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз. В минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.

По информации специалистов, эпидемиологическое расследование будет длительным, изучат не только работу кухни, но и факторы внешней среды.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.