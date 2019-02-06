Ученые засомневались в целесообразности выращивания хлопка в Крыму после первого урожая

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт (НИИ) сельского хозяйства Республики Крым подвел первые итоги эксперимента по выращиванию хлопка, который показал необходимость орошения растений, сообщили "Интерфаксу" в учреждении.

"У нас был эксперимент на орошении в селе Укромное Симферопольского района - он более удачный. И на суходоле в селе Клепинино Красногвардейского района - менее удачный", - сказала заместитель директора НИИ по научной работе Людмила Радченко в среду.

Два опытных участка по выращиванию хлопка - с капельным орошением (0,1 га) и без полива (0,5 га) - были заложены в Крыму в мае 2018 года. По словам куратора участка на суходоле, эксперимент будет продолжен, однако первые результаты говорят о неподходящих для культуры климатических условиях.

"Не могу сказать, что культура зарекомендовала себя хорошо. По-видимому, все-таки хлопок не настолько засухоустойчив, чтобы сеять его без орошения. Он остро реагировал на высокие температуры, сбрасывая часть бутонов. Поэтому у нас недобор урожая - всего 5-6 ц, это низкая урожайность для хлопка", - пояснила агентству ведущий научный сотрудник лаборатории изучения технологических приемов в животноводстве и растениеводстве НИИ Елена Турина.

Кроме того, она обратила внимание на экологический аспект. "Не стоит забывать о том, что Крым - это здравница. А хлопчатник очень капризный, эта культура требует достаточно большого количества пестицидов. На него уходит 25% всех ядохимикатов, используемых на земном шаре (...) Мое мнение - Крым не совсем подходит для такой культуры, как хлопок", - уточнила ученый.

На участке с орошением специалисты собрали 212 кг хлопка - на 25% больше ожидаемого. По расчетам НИИ, уровень рентабельности составил 105%.

Крым испытывает дефицит воды для сельскохозяйственных нужд с 2014 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, соединяющий реку Днепр с полуостровом.

Как сообщалось в начале 2018 года, Россия начинает производство хлопка. По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чекмарева, через три года Узбекистан перестанет поставлять хлопчатник в Россию, поэтому его необходимо начать выращивать в регионах со схожим климатом. Всего хлопок планируется посеять на 221 тыс. га, из них 10 тыс. - в Крыму.