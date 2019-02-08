В Перми возбудили дела после избиения ветерана и обмана его дочери коллекторами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пермские следователи в рамках уголовных дел устанавливают обстоятельства избиения коллекторами 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СКР в пятницу.

По информации следствия, летом прошлого года жительница Перми обратилась в организацию "Возрождение", где ей предложили излечить астму с помощью экстрасенсов. В ходе диагностики и мнимого лечения она перевела мошенникам в общей сложности не менее 1,5 млн рублей. Так как для полной оплаты услуг у пострадавшей не хватало денег, она решила обратиться в микрокредитную компанию "Клок Хаус" для получения кредита.

Представители "Клок Хаус" обманули клиентку. Под предлогом заключения договора займа под залог квартиры ее отца компания фактически заключила с ней договор купли-продажи жилья на сумму 1,4 млн рублей, выплатив ей лишь 450 тыс. рублей. Позднее эта квартира была перепродана.

В январе текущего года неизвестные поменяли входные двери и замки в квартире ее отца - 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Все это закончилось тем, что пожилой мужчина был избит, а в адрес его дочери неоднократно высказывались угрозы рукоприкладства.

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия), в качестве подозреваемых задержаны четыре человека. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них, а также решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Как сообщалось, 7 февраля на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Перми коллекторы избили 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Ранее его дочь-пенсионерка под залог квартиры взяла займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и теперь пытаются выселить их на улицу. В момент одной из последних встреч в квартире по месту жительства пожилому мужчине были причинены телесные повреждения.

В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального следственного подразделения в Пермском крае проверить эту информацию.