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Армейские подразделения в Крыму подняты по учебной тревоге

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения Армейского корпуса Черноморского флота подняты по тревоге в рамках проведения ротного тактического учения, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Подразделения армейского корпуса ЧФ были подняты по учебной тревоге в рамках начала проведения двустороннего ротного тактического учения на полигоне "Ангарский" в Крыму", - сказал Рулев.

По замыслу учения, подразделения береговой обороны Черноморского флота должны будут отработать задачи по захвату и обороне морского побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб.

Ранее поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон "Ангарский" и приступили к инженерному оборудованию позиций.

В учении задействованы порядка 500 военнослужащих, около ста единиц военной и специальной техники. В нем примут участие самолеты и вертолеты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа.

Теги: Крым
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