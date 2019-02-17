Посольство США окажет поддержку арестованному в Москве основателю Baring Vostok

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве в курсе ситуации с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, предоставит ему всю необходимую консульскую поддержку, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в американской дипмиссии.

"Посольство США в Москве знает об этом деле, будем внимательно за ним следить и предоставит всю необходимую консульскую помощь", - заявила агентству пресс-секретарь американского посольства.

Она напомнила, что у Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита американских граждан за рубежом.

"Из соображений конфиденциальности у нас нет дополнительных комментариев", - подчеркнули в посольстве.

Накануне Басманный суд Москвы отправил под арест до 13 апреля основателя Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".